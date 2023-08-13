海鮮含不飽和脂肪 有益心臟

【本報訊】膽固醇是脂肪的一種，來自所有肉類、魚類、家禽、貝殼類、蛋黃和奶類產品。相比飲食中的膽固醇，其實飲食中的飽和脂肪及反式脂肪更會影響血液中膽固醇的濃度。有機構提醒，在攝取脂肪時，要多選擇攝取健康的「不飽和脂肪」及水溶性纖維，以促進健康。

助維持血液好膽固醇水平 基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部表示，若只吃海鮮的肉，例如蟹肉、蝦肉、魚肉、帶子、海參及青口等，其膽固醇攝取跟一般肉類沒有多大分別。而且海鮮肉是優質的蛋白質來源，也含健康的不飽和脂肪。不飽和脂肪是有益的脂肪，不但有益心臟健康，而且有助維持血液中的好膽固醇水平，因此海鮮類食物也是較健康的選擇。

此外，機構亦提醒，高膽固醇人士要小心飽和脂肪及反式脂肪的攝取，飽和脂肪多存在於動物性食物如皮層、近骨部位（例如排骨、肋骨）、腩位（例如五花肉、牛腩）、內臟、加工肉類（例如午餐肉、香腸）及一些使用棕櫚油或椰子油的製成品等。反式脂肪如油炸食物、一些使用磚裝植物油、起酥油、部分氫化植物油所製成的食品等。

機構亦指，減少攝取高膽固醇食物並不是最有效的方法，而是應在攝取脂肪時，要多選擇攝取健康的「不飽和脂肪」及水溶性纖維，來增加好膽固醇及減少壞膽固醇。