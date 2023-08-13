膝關節炎可針灸按穴治療 為防復發宜減體重忌行山

【本報訊】膝關節炎又稱膝關節退行性病變，屬於中醫「痹證」範疇之內。治療方面，有機構指可透過中藥、針灸、推拿和按壓合適的穴位等方法治療，亦需要進行適當的康復運動；並提醒患者應盡量降低體重，減少經常背負重物，少行山及上落樓梯，以免復發。

基督教聯合那打素社康服務表示，患者可因為先天稟賦不足、後天勞動傷及膝部筋骨、跌撲挫傷局部，或日久再受「風、寒、濕、熱」等邪氣侵襲，導致膝蓋經絡氣血不暢，不通則痛，發為「痹證」。

坐抬大腿運動 加強氣血 關於痹證，中醫有很多治療方法，例如中藥、針灸、推拿、外敷藥、中藥外洗等。首先是要分清證候，若果是年老體弱、腰膝痠痛，則多因腎氣虧虛導致，腎主骨、肝主筋，可以中藥治療或以杜仲、牛膝、獨活等補肝腎，強筋骨中藥作食療湯水；若果是膝部腫痛僵硬，可以針灸治療及家中配合輕揉按壓梁丘、血海、犢鼻、膝眼、陽陵泉、陰陵泉、足三里等穴位。

至於康復運動，機構建議坐姿抬大腿運動，首先坐在靠背椅上，抬起單側大腿保持20秒，然後慢慢放下，重複20次為一組，每日3組，左右如是，根據個人情況調整次數及時間，運動有助加強局部氣血，使用受傷部位促進康復及減少復發次數。

避免露膝受寒 少吃糯米 機構又提醒，膝關節屬於人體承重的關節，為避免復發，應盡量降低體重，減少經常背負重物，少行山及上落樓梯，避免經常露膝受寒吹風，保持乾爽溫暖，同時可以佩戴護膝等，防止二次受傷；少吃糯米、竹筍、生冷、辛辣等發物，避免加重紅腫熱痛的症狀。