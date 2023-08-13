夏天戲水易紅眼症 可致角膜炎損視力

一人感染恐全家中招 洗手衞生不可少 傳染性急性結膜炎，俗稱「紅眼症」，屬於常見的眼疾，大多由過濾性病毒感染所引致，腺病毒及腸病毒是主要病原。眼科專科醫生陳頌恩解釋，紅眼症一般分為由過濾性病毒、細菌和衣原體感染，最常見的是病毒感染。紅眼症的病徵包括結膜充血令眼白的部分發紅、流眼水、異物感、灼熱感、疼痛、畏光、視力模糊、眼皮腫脹、產生大量黏稠分泌物及眼睛被分泌物黏住難以睜開等。部分嚴重感染個案有機會演變成角膜炎，當角膜也受感染並結疤，就會影響視力。

結膜是指覆蓋在眼球前的黏膜組織，它是由上皮細胞以及結締組織組成，以保護眼球抵禦異物進入，當結膜受感染並產生炎症，會令眼睛出現各種病徵。他表示，傳染性急性結膜炎一年四季都有可能發生，但夏天較常見，原因是夏天有較多游泳等戶外活動。紅眼症主要是透過接觸患者的眼睛或上呼吸道的分泌物傳播，亦可透過接觸沾污了的手或個人日用品如毛巾、衣物、眼部化妝品或眼藥水等交叉感染。患上紅眼症的人士前往游泳，其他人接觸到受污染的水或用品便有機會感染。不過，紅眼症並不會經空氣傳染，故眼神接觸並不會感染。

勿與他人共用毛巾枕頭 他又指，紅眼症為高度傳染性疾病，很多時一人受感染後，會波及全家，去年暑假期間曾遇到一家五口都感染。根據不同的致病原，此病潛伏期和可傳染期略有不同。急性結膜炎的病程平均一至兩周，醫生通常會處方一些紓緩藥物來減輕症狀，例如使用抗生素藥水以防繼發性的細菌感染，以及人造淚水用以沖走分泌物。如病情較嚴重，或出現角膜炎症，醫生則會給予含類固醇眼藥水，減輕免疫反應，紓緩病況，有時也會處方抗病毒眼膏。

陳強調：「最重要是落對藥，如果仍然好唔番，便需要做活片檢查。」他又提醒市民，要預防紅眼症，應注意個人衞生，勤洗手、避免直接用手接觸眼睛、避免與他人共用會與眼睛接觸的個人物品，例如毛巾、枕頭等。

陳頌恩醫生