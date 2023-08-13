供樓佔家庭收入中位數73% 撤辣呼聲高 港府當冇到

【本報訊】對於外界要求政府取消樓市「辣招」，房屋局局長何永賢表示，整體經濟環境仍在變動，當局需要兼顧市民負擔能力；若是400多萬的樓價，每月供款佔家庭收入中位數約73%，相較2003年時20年平均數約50%較高，因此政府「需要小心考慮」。

對於油塘有新盤用與居屋相類似的價錢賣樓獲超額認購59倍，何永賢相信，個別發展商看到相關市場的購買力。以往亦有居屋獲超額認購27倍，當局會觀察個別樓盤的銷售策略，是否帶動購買氣氛。至於私人發展商參與興建資助房屋先導計劃「樂建居」，何提到兩幅地皮位於柴灣和東涌，其中東涌的土地已平整，柴灣用地則需市場參與平整。