900舊廈業主冷對檢測令 屋署預告年底陸續提控

【本報訊】近日旺角發生多宗天降石屎事故，不禁令市民質疑屋宇署巡查工作不力。發展局局長甯漢豪表示，屋宇署識別出1,100幢大廈作緊急檢測維修，當中400多幢正進行檢測，另有600多幢正在維修；另外有約900幢大廈收到屋宇署「檢測令」後未有回應。她承認過去對未有遵守驗樓令的業主過於「寬仁」，但強調政府會於今年12月陸續提出檢控，呼籲業主「不要以我哋（屋宇署）過去（檢控）啲數字去衡量我哋嘅決心！」

甯漢豪表示，屋宇署識別出1,100幢大廈作緊急檢測維修，署方介入料需6至7個月勘察，再約7個月完成維修，耗時約一年半完成整個檢測維修程序，政府會優先維修有問題的大廈，事後再向業主收取費用。至於收到屋宇署「檢測令」未有回應的樓宇，署方目標9月上旬內，完成30幢大廈的外牆勘察和所需緊急工程。

認寬限期長照延伸 她又承認過往對不遵從驗樓令的大廈業主過於「寬仁」，寬限期過長，檢控個案較少，且未有判監案例；對於獲發檢測令的大廈，寬限期已設至年底，若屆時尚有業主未有跟從，便會檢控。

長遠而言，甯漢豪指，若業主不按要求驗樓和維修，並因樓宇失修而禍及他人，除違反《建築物條例》外，更可能有刑事及民事責任。