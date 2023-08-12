放風加價試水溫 僱主苦水肚裏吞

喺以前，請得起家傭可以話係富貴嘅象徵，畢竟開支唔細，尋常人家邊度請得起呢？不過，如今有唔少家庭都會聘請外傭，並唔係因為港人普遍有錢咗，純粹係無奈之舉。鬼咩！現時經濟不景，港人個個搏晒命工作，唔加班一日都做足9個鐘，加埋通勤時間，一日24小時，起碼一半時間唔喺屋企；咁上有高堂、下有子女，邊個照顧呢？以前都話可以老公搵食、老婆做家庭主婦；家陣對對都係雙職夫妻，咁唔請番個外傭，又點得呢？唔通任由家中老人同細路自生自滅？獨留子女喺家中，犯法㗎喎！

一係就請個外傭；一係就老公或老婆其中一個唔做嘢，專心照顧父母子女，點揀呢？多一個人工作，份糧點都高於請外傭嘅開支；權衡利害之下，好多家庭惟有喺其他方面慳得就慳，都要請番個外傭照顧屋企人啦！本以為勉強應付到，殊不知日前傳出噩耗，印尼人力仲介公會無啦啦單方面宣布，印傭來港工作毋須再支付行政費同招聘費，改由僱主承擔；大拿拿5,000港元，好多請緊外傭嘅家庭都嚇到有得震、冇得瞓。整件事最恐怖嘅位係乜？就係公會單方面宣布囉！唔使協商嘅咩？佢話乜就乜，咁得意㗎？咁同搶有咩分別呢？

事件擾亂咗幾日，港府終於介入。勞福局局長孫玉菡尋日出席活動時透露，前日曾經同印尼駐港署理總領事會面，對方澄清，印尼人力仲介公會唔代表印尼政府嘅立場，又強調本港僱主招聘印傭嘅收費架構不變，相關收費亦唔會增加。好彩係虛驚一場！之不過，印尼方面話係「一場誤會」喎，邊個信呢？

須知道，印尼人力仲介公會已獲得印尼移工保護局授權，而印尼移工保護局又係直轄於印尼總統底下嘅勞工事務委員會，成件事係咪真係公會自把自為呢？與其話印尼當局事前唔知情，倒不如話一開始就諗住搵公會出面，諗住試吓水溫，睇吓港人反應大唔大，呢個可能性仲高啲。家陣見到香港有反彈喎，咪即刻同公會割席囉！如果真係咁，不能不說，呢招實在係高！

唔好以為印尼當局澄清咗，件事告一段落，本港嘅僱主就可以放下心頭大石。呢嗱！香港亞洲家務工工會聯會同埋幾個外傭團體，早排先同勞工處會面，要求提高外傭嘅最低工資同津貼，要求嘅加幅仲超過三成添，都咪話唔得人驚！現時百物騰貴，想加人工都唔係唔合理，之但係一嚟就獅子開大口，確係有啲難實現囉！假如工會方面堅持，港府又批准嘅，相信有唔少家庭權衡利害之後，都唔會再請外傭，最終搞到一拍兩散，咁就無謂啦！