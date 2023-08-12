增長乏力樓市冧 經濟前景多隱憂

疫後香港，經濟增長點在哪？這是很多人思考的問題。港府昨日公布第二季本地生產總值（GDP），增長放緩至1.5%，未能承接第一季升勢，按季更下跌1.3%，表現令人失望。全年經濟增長則由原先預測的3.5%至5.5%，調整至介乎4%至5%。換言之，餘下兩季至少要有5.8%經濟增長才能達標。問題是，如此「飛躍式」增長，動力從何而來？

政府經濟顧問給出了答案，就是指望內地旅客帶挈。發言人指出，雖然外圍經濟前景不明朗，但本港第二季旅客增長仍有不錯表現，目前旅客量已回復到疫情前約七成水平，當中超過八成為內地旅客。服務輸出亦顯著增長逾兩成，其中旅遊服務輸出躍升至逾8倍。隨着經濟持續復甦，私人消費開支按年上升8.2%。加上內地推出振興經濟措施，房地產行業的調控亦有所放寬，相信有助內地經濟改善，增加香港本地信心，因此，港府持樂觀態度，認為下半年經濟增長急升反彈是有可能。

保持樂觀態度是好事，但作為負責任的政府亦必須保持警惕，未雨綢繆。須知在環球金融狀況收緊之下，本港整體投資開支扭轉上季升勢，第二季已呈輕微下跌。過去非常暢旺的首次公開招股活動盛況不再，今年上半年數據欠佳，香港已跌出全球三大，連印尼都爬了頭。更令人擔心的是，本港樓市一蹶不振，第二季基本綜合消費物價指數顯示，私人房屋租金繼續下跌，商業樓宇租金持續偏軟。最近有大型發展商七折推出新樓盤，呎價回到7年前水平，被形容為向樓市投下「深水炸彈」，二手樓市場即時陷入寒冬。港府至今拒絕為樓市「撤辣」，一味抱殘守缺，遲早攬炒。

撇開樓股不說，現實情況亦指出，本港經濟實在不容樂觀。就說港府「押重注」的旅遊業，沒錯，訪港旅客數字明顯上升，可喜可賀，但過去被視為「財神爺」的內地個人遊旅客改變了消費模式，爆買不再，反而更着重文化深度遊，人均消費減少是不爭的事實。

更令人搖頭嘆息的是，即使有旅客到訪，但港府又有沒有做好準備？單說啟德郵輪碼頭，啟用至今都搞不好交通配套，以致高端郵輪客甫落船，觸目所及盡是十室九空的冷清場面，以及在酷熱天氣下花數小時排隊等車出市區。港府早知郵輪泊岸船期，偏偏無人願意做實事，以致香港再次出醜人前。另一方面，旅遊業人手不足，一直困擾業界。酒店業表示，暑假入住率和預期相若，但下半年情況未明朗，就算輸入外勞，亦恐怕趕不及應付市場需求，直接影響服務質素和旅客體驗。

屋漏偏逢連夜雨。本港輸往內地、美國和歐盟的出口急跌，整體貨物出口按年進一步急挫約一成五。中國7月外貿出口同比更急降14.5%，創2020年3月以來新低。港府不思進取，產業轉型光說不練，一味旨意「阿爺」打救，隨時埋下更大的經濟隱憂。