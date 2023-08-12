龍七公：經歷二次寒冬 怨人不如自省

抗疫3年，飲食業首當其衝，結業者不計其數，剩下來也是苦苦支撐。好不容易走出新冠陰霾，迎來中港通關、社會復常，偏偏業界生意不如預期，早前更有大型連鎖集團一口氣將旗下9間餐廳和酒吧清盤結業。業界有的怨港人報復式外遊，不願留港消費；有的怪政府推動夜經濟不力，客源都被深圳搶走，卻鮮有人會反躬自省。今時今日飲食業的品質和服務，是否符合顧客預期？

不少市民在中港全面通關後報復式北上，入境處最新數字顯示，7月港人北上人次逾468萬，較6月再增21萬人次。單計經羅湖口岸往深圳，6月已有150萬人次，暑假期間肯定再升。參考政府統計處早年統計，港人在內地旅行平均消費額約860元，廣東省包括深圳人均消費約680元，按這個數字推算，港人7月在內地消費金額高達32億元至40億元。本港飲食業眼巴巴看着肥水流向別人田，欲哭無淚。

本來，業界對社會復常寄望甚殷，一方面期待內地旅客訪港，另一方面預計本地客增加外出用膳，結果事與願違，僅6月父親節，飲食業整體生意額估計只有2.8億元，較上年減少2,000萬元。暑假是旅遊旺季，港人更是一窩蜂外遊，部分人選擇每逢周末北上深圳，加上訪港旅客人數不如預期，6月訪港內地旅客數字只有約216萬人次，較5月約229萬人次減少約5.7%。此長彼消，業界形容現時為疫情後第二個寒冬，絕無誇張。

然而，市民留港消費減少，除了北上具吸引力之外，難道業界本身真的沒有問題？打開臉書有關「飲食黑店」的群組瀏覽，便不難發現香港某些食肆完全有違奉客之道。

價錢貴 出品差 服務劣 正如有網民指出，顧客真金白銀消費，並非要求貴賓式招待，但起碼也應有基本禮貌，奈何不少食肆侍應禮貌欠奉，甚至黑面待客，要求顧客自行以QR落單，就連要杯水也不可得，甚至要收取加一服務費。另有顧客在下大雨之際走入茶餐廳用膳，竟被侍應怪罪弄到地方和座位濕漉漉，顧客要求提供餐巾抹一抹身，也被侍應斷然拒絕，聲稱餐巾需要另外收費。

至於食物質素同樣常被詬病，分量太少、價錢過高、味道一般，已成不少食肆通病。最近有內地旅客批評，香港飲食業不思進取，奶茶口味數十年如一日，不如內地茶飲業花心思求創新，結果遭來大批本地網民口誅筆伐，批評內地旅客「唔識食」，卻鮮有人會細心想想，這樣的批評並非全無道理，保留傳統之餘，也可力求創新，可惜香港飲食業故步自封，一味食老本。反觀內地不斷求變，精益求精，價錢還比香港平些少，兩相比較下，市民寧願北上消費也不留港，何足為奇。

過去香港是一個充滿活力的城市，各行各業力求上進，靈活變通，造就了輝煌傳奇。奈何這種獅子山下精神買少見少，面對競爭只懂怨天尤人，今非昔比，可嘆可悲。