笑看天下：打科技戰以振經濟？

中美兩國今年經濟都有隱憂，甚至危機。中國有通縮危機，7月份居民消費和工業生產物價雙雙陷入負值，為2020年11月後首次，意味着中國成為近兩年第一個通縮風險乍現嘅二十國集團（G20）成員國，隨即引起市場擔憂內地居民和企業信心不振，恐步日本失落30年嘅後塵，而外貿需求疲弱拖累上月內地出口重創至3年半以來最大跌勢，加上內房及地方債務危機惡化，水災地震肆虐，未來風險不容忽視！

至於美國舉債度日，好得去邊吖！近日又有國際信貸評級機構下調美國27家銀行評級或展望，論者指這無疑加大銀行融資嘅難度，一旦美國經濟明年初陷衰退，當地銀行爆雷事件恐沒完沒了。而除了經濟差，治安更差，近年美國各地嘅搶劫案十分猖狂，快閃打劫遍地開花，其中以加州最為嚴重，最新例子係一群約30多個蒙面人洗劫YSL門市，一分鐘搶光30萬美元貨品！

不過，美國總統拜登似乎更關心同中國打「科技戰」，日前佢簽署行政命令，嚴格限制投資中國高科技領域，措施更涵蓋港澳，這擺到明中美關係不但冇止跌企穩，對華科技戰甚且升級。事實上，美國實施高科技投資禁令係一把雙刃劍，同樣會打擊美國企業，所謂「殺敵一千，自損八百」是也。

可以想見，為避風險，美國企業和創投基金或會放棄投資中國，但美國一些有識之士曾指遏華發展只會加快中國科技自力更生步伐。當然，不能排除拜登熱衷於打科技戰，除咗製造寒蟬效應，令美國投資界對華裹足不前，亦是為明年總統選舉造勢，因為對中國強硬可贏得選票。之不過，美媒有調查顯示選民更重視經濟問題。唔通打壓中國高科技就能振興美國經濟、改善民生？希望佢咪押錯注！