自成一家：以日本民意阻排核入海

日本長崎市8月9日舉行原爆78周年紀念儀式，出席的日本官員少不了又打悲情牌宣揚禁核決心。但聽其言更需觀其行，日本政府近來準備排放核污水，除了觸發鄰國反對，國內民意也有很大的反彈。依我來看，目前唯一可以阻止日本排核入海的，就只有日本國內民意了。

日本排放核污水在過去幾個月被媒體炒得沸沸揚揚，但其實相關問題早在去年已開始醞釀。日本首相岸田文雄去年4月無視國內外反對聲音，決定將福島第一核電站的逾百萬噸核污水排入大海。他這樣做，當然不是官方宣稱的別無他法，而是因為排放到大海是各種方案中經濟代價最小的。雖然核污水在大海中需要長時間才能減低輻射性，但岸田相信批評的聲音會隨着時間而逐漸淡化。

不過岸田顯然出現了誤判。該方案提出後，日本國內的反對聲音一直未停過，不時有團體抗議，擔心身體健康受影響。事實上，去年的民調已顯示日本55%的受訪民眾反對將核污水排入大海，今年7月的民調更顯示逾八成受訪者認為政府的說明並不充分，岸田內閣的支持度亦因此跌至不到四成。

與此同時，日本防衞省正計劃把明年度防衞費預算提升至7萬億日圓（約3,800億港元），創歷年新高。岸田文雄嘴上說將繼續引領世界走向核裁軍，可說是自打嘴巴。到了下次選舉，排放核污水肯定會成為在野黨攻擊自民黨的主要議題。

正如我早前分析，日本政府把福島核電站的核污水排放入海，已經引起日本漁業人士和環保團體的不滿。港府與其一味在本地媒體發聲要求日本停止有關做法，不如多點向日本人宣傳，通過他們向日本政府施壓。奇怪的是，一眾聲稱打國際線的本港建制派人士不知道跑去哪了？