橫眉冷看：北京務必謹慎應對

今年8月5日，中國和菲律賓在南海仁愛礁發生衝突，菲律賓國家安全委員會高級官員馬來亞宣稱，這一仗猶如是「大衞打敗歌利亞」。馬來亞只是空言吹噓，現實是兩碼子事，從空中拍攝的片段可見，菲方一艘細小的船隻欲靠向仁愛礁，中方海警船馬上發射水炮驅離，水柱噴薄而出，氣勢懾人。如果中國海警當真以強凌弱，單憑這一支水炮，就足以將菲律賓10艘同類的船隻射翻。當日菲方的船員可保無恙，皆因中國海巡人員態度克制，射出水炮只是示警，並無傷人之意。

此事至今尚未平息，菲律賓政府不依不饒，繼續在仁愛礁問題上大做文章。菲律賓選擇在此時生事，當然少不了美國在背後推手，甚至由始至終，都是由山姆大叔一手擘劃。中國處理今次事件，須得小心翼翼，否則隨時會着了人家的道兒。

仁愛礁的糾紛孰是孰非，你問10個香港人，也未必有一位能夠講出個所以然，若然放眼全球，更可能每100人，也未心有一人熟知事情的來龍去脈。如今正值俄羅斯與烏克蘭開戰，美西方國家先將俄羅斯描繪成侵略者，進而不問情由，把中國和俄國歸為一類，都被說成是軍事霸權者。近日，美西方煽動菲律賓在仁愛礁的事情上攪局，菲方又刻意表現出一副可憐兮兮的模樣。中菲兩國一旦全面爆發衝突，世界輿論自然會將中國聯想成俄羅斯，再將菲律賓聯想成烏克蘭，故不論北京有理沒理，西方世界大部分人都會認為事件是錯在中方。

美西方國家可說忒是陰毒，北京務必謹慎應對，或許可以考慮在仁愛礁問題上，暫時採取拖延戰術，待俄烏戰爭的熱潮過去，我方才慢慢處理。此舉可以避免在輿論戰上，讓美菲一方盡佔先機。