強詞有理：黑客威脅論

美國媒體近日忽然翻炒冷飯，找出3年前一宗舊聞，聲稱中國解放軍黑客入侵日本最敏感的機密防衞網絡，取得深入及持續性的權限，日方知悉後未有徹底消除威脅，美方再度派出官員赴東京表達嚴重關切。姑勿論此宗舊聞是真是假，即使日本網絡真的被入侵，也應該是自己緊張才對，為何美國反而更肉緊？這不是皇帝不急太監急嗎？

說到網絡入侵，美國才是真正的行家裏手，任何國家都無法與其相提並論。就算是最親密的盟友，也逃不過美國的監控，走佬特工斯諾登對此已有詳細的爆料。維基解密也曾披露，美國國家安全局最少監控日本35個目標，包括內閣官員及三菱企業。別的不說，單是美國情報機構如何得知中方「入侵」日方網絡這一點，就很值得懷疑，恐怕是美方先入侵日方網絡吧？但諷刺的是，現在美國反而教日本如何提升網絡安全，防範被入侵，正如竊賊教主人如何防盜一樣，真可謂咄咄怪事。

日本當然也知道美國才是最大的黑客帝國，也知道自己受到美國嚴密監控，奈何作為一個附庸國根本身不由己，更不敢說不，只能乖乖聽從擺布，還要將本身最機密的訊息系統徹底對美公開，毫無國家機密可言。有美方人士坦言：「我們要求進入他們的網絡程度，以及要求他們信任我們的程度，都是前所未有的，任何主權國家當然會對此小心謹慎。」

是的，任何主權國家都不會將自己最機密的訊息系統對別國公開，也許只有日本例外，因為它根本不能算是一個主權國家。實際上，美國並不是真正關心日本網絡安全，今次翻炒舊聞，不過是為了自身利益需求。通過渲染「中國黑客威脅」，塑造一個共同威脅，令日本更死心塌地充當遏華打手，這才是美國真正目的。

顯而易見，美國已經達到目的，這些年日本在反華道路上愈走愈遠，特別是在台灣問題上，日本態度狂妄，比美國猶有過之。前首相麻生太郎近日竄訪台灣時大放厥詞，揚言日本及其盟友必須表現出「戰鬥決心」，以保衞台灣免受攻擊。這已是擺明車馬要與中國一戰，可謂囂張至極，小日本有此能力嗎？無非還是拉大旗作虎皮，自恃有美國撐腰而忘乎所以。美國加緊圍堵，日本亦步亦趨，連菲律賓也來蹚渾水，戰爭的威脅正漸漸逼近，中國準備好了嗎？