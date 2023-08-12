坦言集：內外挑戰

香港面對的是內外挑戰。

外在的是中美矛盾日深，美國亡華之心不死，除非烏克蘭戰爭美國敗退，才會抑制美國對華的武力壓迫。但美國沒法在烏戰敗後在台海挑起戰爭，反而會使之加強與中國脫鈎、制裁和各種戰爭以外的仇華措施。烏戰敗後，美國不會反思，相信更會歇斯底里地推動新冷戰，在各領域希冀爭取回優勢。憑着美國本土的資源，幾十年積累的軟實力，百足之蟲，死而不僵，中國便變成其重建霸權的最大目標，其中更會夾雜非理性的種族文化歧視，極端的政治意識形態，香港絕對會遭受池魚之殃。

香港更是中國政治、經濟防衞外敵的軟肋，一是自由經濟倚賴國際因素，受美國打擊，便會傷及根本。二是香港民心未穩，且從改革開放以來，集中內地對國家、體制與文化不滿之人。香港回歸後缺去殖民地化，20多年來也在製造反中親西方心態，國安法可鎮壓暴動，但要民心改變需要時間和政府、社會的努力。在此之前，香港社會還是美國策動反華顛覆的有利前沿陣地，容易讓顏色革命有機可乘。而政治的挑戰必然反映在經濟上，香港依賴西方體制、西方市場，必然受到衝擊。美國對中國脫鈎，亦必然伸延至香港，香港可以怎樣維持國際都會的經濟與功能？

內在的是香港經濟結構、體制與各種因素（科技、管理、人才等）都趨於落後。中英談判回歸以來，香港去工業化，集中金融、房地產發展，形成泡沫經濟，浮財擴張，卻無本地扎根的實質經濟支撐，泡沫一破，香港經濟便只能靠中央動用內地資源維持，缺乏本身的主動，難以升級轉型。香港資源有限，若不內聯內地、外接國際，是沒法繼續增長發展，但大灣區還是依賴中央動員內地支援香港，國際關係在西方排斥和海外競爭激烈下未有寸進，而香港落後的結構與體制、文化亦抗拒變革轉型。

內外挑戰都是百年不遇，頗多部分是香港無法獨力應對。內外挑戰再互為因果，壓力更大和更迫切，已不是中央政府動員內地旅客來港個人遊所可克服。而且在美國威脅之下，內地還要防敵對勢力（包括金融）借香港入侵內地，也需對港防範。中央未必可以兼顧香港的發展，香港只能在逆境困境中自求多福、自找生路來突破。香港的命運，還是操於香港人手裏、留港港人手裏。