政情：用廈門作例子 李鎮強倡搞活夜市

立法會休會期間，不少議員都頻頻外訪。議員李鎮強日前就到訪廈門，先後去到當地不同夜市，繼而喺度諗，究竟香港能否倣效內地做法，打造港版特色夜市？

李鎮強話，無可否認，歷時3年嘅疫情改變咗不少人嘅生活模式，港人減少夜晚外出消費，同時明顯增加網上購物，甚至北上消費，至於內地旅客來港則傾向文化深度遊，又或者即日來回，令固有消費模式起咗變化，因此認為政府要思考如何開創「新的消費增長點」，特別係發展「夜市經濟」，希望能帶旺人流，吸引市民重新外出消費，從而帶動經濟內循環。

促政府主動介入參與發展 佢認為要重新「搞活夜市」，關鍵在於政府要主動介入參與發展，例如應該安排適當選址及交通配套，加入文化藝術元素，例如街頭表演、魔術雜耍及音樂節目等，政府亦可考慮以相對廉價嘅租金將攤檔租畀年輕人，增加佢哋創業及就業嘅機會，製造青年向上流嘅階梯。

而喺廈門嘅夜市，當地政府仲會喺街道兩旁設置統一嘅燈光效果，以及擺設一系列特色展品及引進綠化環保元素等，相信此舉有助吸引市民打卡，並帶動周邊嘅零售業或飲食業商戶共同發展。

李鎮強