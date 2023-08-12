政情：唯一新人未開地辦 尚海龍話仲未揀啱

過往立法會只有功能界別同地方選區議員嘅時候，往往大部分有開地方辦事處嘅都係地方選區議員；而新制度下，加設選舉委員會界別議員，大家都似乎有不成文規定，基本上所有議員無論咩界別都有開設議辦，咁唔知上年透過補選入來嘅4位議會「新丁」又有冇開設議辦呢？

4位議會新丁分別係陳永光、尚海龍、黃錦輝同何敬康，佢哋話咁快都上任快8個月啦。陳永光就話目前有兩個地區辦事處， 一個喺上環，係同陳學鋒議員合辦，已經投入營運；另一個就喺荃灣，係同議員陳恒鑌、陳凱欣合辦，即將會投入營運啦。而議員黃錦輝就喺觀塘通明街有一個議員辦事處；另外何敬康都喺6月於康怡花園設置議辦啦！

狄志遠請15個助理 多數係兼職 數來數去，原來得議員尚海龍未有設置地區辦事處，不過佢就解釋唔係冇打算設置辦事處，只係仲物色緊，就話搵到嘅時候會適時公布啦。

另一方面，立法會議員每月約莫有24萬元嘅限額用以支付辦事處營運開支，包括燈油火蠟、人員薪酬，有議員就趁此機會，大力「招攬人才」，收超過10名助理至麾下，開支當然都唔會少，直逼20萬，單係人工就差唔多要花費所有嘅預算喎。其中議員狄志遠，差唔多每個月都有15個助理幫手，除咗6個全職員工，一個清潔員，其他兼職員工就多係大學生，負責資料收集、政策研究等，佢話自己關注社會多範疇嘅議題，人多啲可以提高工作嘅靈活性，最近佢哋就人口政策、殘疾人士服務、強制舉報虐兒等開展工作，仲為新一份施政報告準備咗100頁嘅研究。開有7個辦事處嘅議員梁熙自然都不少人幫手啦，佢就請咗7個全職、兩個兼職人士幫手，主要負責地區事務，服務街坊。

相反，有議員則着重「留人才」，奉行「在精不在多」原則，用高報酬留住資深人才，議員謝偉銓一名助理月薪高達68,000元，僅次於主席梁君彥助手71,800元嘅月薪。工程界議員盧偉國僅請咗3個人，人工最高嘅有63,000元；本身係工程師嘅議員黃錦輝請咗4個人，月薪最高嘅有63,500元；議員龍漢標6月份只得一個助理添！人工都高達60,500元。創科界議員助理亦報酬豐厚，邱達根其中一個員工月就薪高達64,260元，而商界議員林健鋒同樣以高達62,500元嘅月薪請議助。