港鐵站內偷拍裙底斷正

【本報訊】前晚10時許，一名36歲女子在港鐵油塘站，懷疑被一名男子以手提電話偷拍裙底，事主被嚇至花容失色，遂慌忙報案求助。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，拘捕一名姓呂（29歲）男子，並把他帶走扣留調查。