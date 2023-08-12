指控排總越權 5球會敗訴

【本報訊】5間本地排球會於2020年底獲香港排球總會通過成為正式會員，但翌年被排總降回「準會員」，並指需重新考慮該些球會可否成為正式會員。5間球會不滿排總未有清楚解釋原因認為對方越權，入稟高院控告排總，並要求恢復正式會員身份。案件早前經審訊後，高院暫委法官聶心平昨頒下判詞，裁定原告方敗訴，並指排總做法沒有越權，原告方須支付訟費。

原告包括仁濟排球會、ALPS體育會、力臻排球隊、青龍排球會及葵青女子排球隊共5間球會的代表，被告是香港排球總會有限公司、排總會長吳守基及排總的8名董事會成員。原告方指該5間球會於2020年12月獲總會批准由準會員變為正式會員，翌年4月卻突然獲通知須降回準會員。原告不滿排總無理取消球會的會員資格，質疑決定不符合總會的章程細則，認為排總越權。

排總則反駁指，5間球會在排總董事會換屆選舉前不足兩星期，獲通過成為正式會員，被當時的會員投訴不合理，並指升格決定沒有透明度。新一屆董事會經審視後，認為批出會員資格是欠缺清晰的標準及準則，因此決定先把原告降回準會員再重新考慮。法官在細閱總會章程細則後認為，排總現時並非撤銷原告的會員身份及驅逐出總會，只是降回準會員再重新考慮，排總有權作此決定，眾原告日後亦可再成為正式會員。法官最終認為排總的決定並無越權，裁定原告方敗訴。案件編號：HCMP 960/2022