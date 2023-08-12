退休警霸宿舍逾2年 被追討近45萬欠租

退休男警員被指沒有按照警務處規定，於退休後交回獲編配的順利紀律部隊宿舍，並化身「租霸」，佔住單位兩年多始交還。他除佔用宿舍外，期間並沒有按照規定繳交每月約1.6萬元的市值租金，總數僅支付了約9萬元。律政司代表警務處處長入稟區院，向該退休警員追討拖欠的租金及佔住費用約44.9萬元。

原告是律政司司長，代表警務處處長提出訴訟；被告是退休警員龐展清Kelvin（譯音）。入稟狀指被告任職警員期間，於2001年6月獲部門批准與家人入住順利紀律部隊宿舍的一個單位，期間被告曾簽署書面承諾，他須按《公務員事務規則》繳交宿舍租金，處方可收回單位，未得處方准許，被告沒有權佔用單位。

循公僕配額申公屋被拒 入稟狀續稱，被告於2017年10月開始退休前休假，按照相關規例，被告須於退休後兩個月交還單位，但因被告按「公務員公共房屋配額計劃」申請公屋，獲批延期交出單位。該申請於2018年6月被拒，按照《警察通例》，被告須於兩個月後交還單位，期間須支付約2,800元月租，其後他再獲酌情寬限3個月交出單位，但須交出市值租金每月約1.6萬元。

處方於19年1月去信被告要求交吉及繳清租金，惟被告直至21年5月才交出單位，期間亦無交出部分應付的租金及按照市值交租。原告指在扣除了被告在該段期間支付了的9.1萬元租金後，仍欠約44.9萬元沒有繳付。因原告反覆向被告要求交還欠款不果，遂入稟要求對方支付欠款及利息等。案件編號：DCCJ 3397/2023