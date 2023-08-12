涉瞞利益獲訂單 電訊商助理經理准保

【本報訊】廉署早前落案起訴一名電訊商助理經理及另外3名人士，控告他們涉嫌隱瞞助理經理在一間承辦商的利益，以取得該電訊商數份光纖安裝服務訂單，總值約18萬元。案件昨在西九龍裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，以待辯方提供法律意見予被告，案件押後至10月6日再訊，4人續准保釋，期間不准離港，及不得接觸控方證人。

同案另3人同被控以欺騙獲利罪 4名被告分別為43歲的有線寬頻通訊有限公司技術支援服務部助理經理陳俊健；陳的44歲女友霍琬其；陳的43歲友人、諾建工程有限公司唯一董事兼股東盧樂熙；35歲有線寬頻承辦商技術員陳孝樑。他們同被控3項以欺騙手段取得金錢利益罪。

4人被控於去年5月27日至8月31日期間，向有線寬頻隱瞞陳俊健為諾建工程的實益擁有人及經營者，不誠實地為諾建工程取得賺取報酬的機會，涉及3個住宅屋苑的3份光纖安裝服務訂單，包括訂單編號為SO220197的彩明苑第3期、訂單編號為SO22053A的葵馥苑及訂單編號為SO22069A的栢慧豪園。案件編號：WKCC 3411/2023