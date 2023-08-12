迄200萬戶接駁中電智能電錶

【本報訊】今個夏天特別炎熱，不少人在家開冷氣的時數亦增加不少，電費開支飆升。為讓用戶隨時了解家居用電情況，中電於2018年陸續為用戶安裝智能電錶，至今已接駁了200萬個相關電錶，超過七成用戶毋須等到電費帳單到來，使用手機應用程式就可以隨時查閱4小時前家居的每小時用電量，簡單調節用電習慣，就可為「荷包」節省電費開支。

App內可查閱每日用電量 中電早前曾向3,000多名已安裝智能電錶的客戶進行問卷調查，當中超過七成表示會透過流動應用程式（App），查閱每日或每小時用電量、預測用電量及設定個人化用電提示功能，除有效管理用電外，亦能提高節能意識。其中，住在大埔的劉女士分享，自從更換了智能電錶，掌握家中每小時用電量。若見到用電量急增，便可即時提醒家人「慳啲」用電。

而為宣傳減少碳排放，中電每年夏季都會邀請接駁了智能電錶的住宅客戶，於炎夏的用電高峰時段，微調用電習慣，以降低用電需求。今個夏季就邀請了95萬個家庭參與，當中近七成家庭成功慳電，在4小時內共節省了約41萬度電，相當於減少160噸碳排放量。