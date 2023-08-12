23歲女認非法集結 囚9個月兩周

【本報訊】2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，多人被捕。

當中20人被控參與非法集結罪，一名女生早前認罪，昨在西九龍法院（暫代區院）判刑。法官指，示威者公然挑戰執法部門權力，破壞公眾秩序，判被告入獄九個月兩星期。

官：明顯有備而來 現年23歲的曾曉琳案發時19歲，當時為一名學生。法官判刑時引述被告背景指，被告因案件患焦慮症，需接受治療。法官指是次集結雖無詳細精密計劃，但定非突然發生，而被告當時帶備護目鏡等，明顯有備而來。

不過，法官同意無證據顯示被告扮演號召領導角色，決定以15個月監禁為量刑起點，考慮到被告認罪及背景等因素，判她入獄9個月兩星期。

同案19人不認罪，他們在7月尾開始受審，分別是吳肇韜（19歲，學生）、何兆川（23歲，道具製作）、陳思晨（22歲，無業）、高敬希（18歲，學生）、陳綺敏（37歲，無業）、王穎彤（21歲，學生）、許巧靜（22歲，售貨員）、洪妙賢（24歲，電視製作）、陳東城（43歲，清潔工人）、鄧耀雄（24歲，社工）、鄭肇其（52歲，廚師）、施雄國（36歲，地政總署測量員）、鄭瑞琪（30歲，文員）、陳正雯（20歲，學生）、蔡蒨盈（28歲，無業）、程曉君（27歲，文員）、鍾靜純（28歲，項目幹事）、江麗華（27歲，活動幹事）及劉頌祈（27歲，無業）。案件編號：DCCC 855/2020、DCCC 475/2021、DCCC 609/2021