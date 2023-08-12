噪音擾民 每年30宗檢控力度欠奉

【本報訊】環境保護署建議修訂《噪音管制條例》，街邊叫賣聲或絕迹於耳。環保署評估及噪音組首席環境保護主任李志坤表示，涉及公眾地方使用揚聲器的噪音投訴近年有上升趨勢，過去5年檢控達170多宗；惟針對短期租約店舖送達傳票存在困難，改用定額罰款，則有即時效果，以加強阻嚇。有議員則稱，過往5年每年僅30多宗檢控，反映執法力度不足；業界亦贊成修例，認為個別商戶以揚聲器高聲叫賣，影響其他商戶正規運作。

難對短租店舖票控 李志坤指出，涉及公眾地方使用揚聲器的噪音投訴，在過去5年檢控達170多宗，法庭平均判罰4,700元，部分更達上限一萬元。環保署修例後，街頭推銷員有需要改變推銷手法，因在街頭播放音樂，亦受現有噪音限制條例規管。內地、倫敦及紐約等地，都有類似法例規管公眾地方使用揚聲器叫賣，他指本港並非首個執行城市。

議員邵家輝，認為若當局持續執法，店舖自然會克制，若地舖使用揚聲器叫賣，聲音或透過玻璃門傳出街外，質疑是否受到規管。

他又認為，本港要發展夜間經濟情況，零噪音與此背道而馳。立法會環境事務委員會主席葛珮帆表示歡迎修例，因深水埗接較多投訴，上夜班市民在日間難以休息，劏房隔音差亦影響住戶作息。

北角販商協會主席黃偉泉說，商戶間曾因揚聲器問題爭拗，需報警求助。他認為，定額罰款一萬元已屬重罰，具較大阻嚇力。