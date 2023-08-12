鄒家成諷刺戴耀廷「講嘢唔算數」

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的鄒家成續自辯。鄒稱，戴耀廷突然說毋須候選人簽文件，是促成「墨落無悔」聲明的導火線，又謂張可森在聲明中有部分是想諷刺戴「講咗嘅嘢唔算數」，但否認聲明是想填補戴所遺下的空罅。鄒家成作供完畢，原本表示擬自辯的梁國雄及林卓廷，透過大狀表示選擇不自辯。下周一會由被告柯耀林傳召的辯方證人作供。

稱張可森促成墨落無悔聲明 鄒接受控方盤問時表示，他參與兩次初選協調會議後，認定初選籌組平台會要求候選人簽共同綱領，豈料戴耀廷卻突然在記招說，毋須參加者簽文件。這事刺激到他、梁晃維及張可森思考「要簽啲咩」，亦成為「墨落無悔」聲明出現的導火線。就着聲明中談及「墨落理應無悔，否則等於失信於選民」，鄒稱是張可森所寫，目的是為「承上啟下，畫龍點睛」，同時想藉此諷刺戴耀廷「講咗嘅嘢唔算數」。

鄒稱，協調會中達成了4點共識，包括辦初選、辦論壇、以靈童制為替補機制、及「贏咗有得選，輸咗無得選」。由於這4點不能展示抗爭意志，亦相信選民對此無甚興趣，加上聲明想包含具爭議性的事項，故沒有將4點寫入「墨落無悔」聲明。至於聲明中其中一點「我認同若支持度跌出預計可得議席範圍，須表明停止選舉工程」，鄒說是為保障政治素人而寫。案件編號：HCCC 69/2022