的士業斥不公平 促嚴打白牌車

【本報訊】的士業界在過去10年一直面對不同考驗，當中天價保險及國際非法白牌車橫行，已達「無王管」地步，令一眾前線司機及車主既得不到保障，亦無法負擔。香港的士業議會到政府總部請願，批評政府近年打擊不合法競爭不力，對此表示強烈不滿，促請政府改善的士市場的不公平競爭，嚴厲打擊非法白牌車以及監管保險公司妥善執行盡職審查。

保險費用10年升10倍 的士業議會指出，根據政府過往公布數字，去年打擊非法白牌車僅26宗，扣留車輛35架，反映非法白牌車或網約車橫行交通服務市場。對於的士市場的不合法競爭，政府打擊不力，業界表示非常不滿；並指的士牌照是由車主真金白銀向政府投得，其經營權理應受政府合法保障，批評政府未有盡責為的士業界維繫一個公平的營運環境。

議會又稱，的士第三者保險動不動就4萬元，8萬至9萬元亦不罕見，與10年前對比暴升10倍。此外，一般私家車保險只需4,000至5,000元，惟的士保險至少1.5萬元「起跳」，最高至6萬元不等，對一眾的士司機來說根本難以負擔，加上保險公司對賠款管理不嚴，包攬訴訟隨處可見，最終是「小車主」埋單。

議會促請政府停止個人點對點交通服務、的士市場不公平競爭，嚴厲打擊非法白牌車及相關網約平台，同時要求政府嚴厲監管保險公司需妥善執行盡職審查，包括建立機制處理交通事故的賠付程序等。