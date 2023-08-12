粉嶺中心裝修地舖 風炮車拆牆鋼筋外露

停車場現驚心裂痕 住宅結構恐受損 將軍澳日出康城首都早前有單位被揭發擅自拆除部分主力牆，全港業主更緊張維修工程對樓宇結構的影響。本報昨日接獲報料，指粉嶺中心B及C座之間有地舖進行裝修時，出動風炮車拆牆，店內多幅牆被打穿、鋼筋外露、安全成疑，引發居民恐慌。有街坊指，店舖上方的停車場出現裂痕，擔心是店舖打穿牆後影響樓宇結構所致；有議員接獲街坊求助後派人視察，相信店舖上方停車場出現裂痕有機會是因店舖裝修所致。屋宇署回覆本報查詢表示，將向有關業主發出修葺令，着令其盡早修葺有關石屎樓板。署方會繼續跟進此個案及有關修葺令的遵辦情況，如發現有人違反《建築物條例》，將會採取適當行動。

粉嶺中心業主立案法團主席陳學記表示，得知粉嶺中心B及C座之間的地舖將轉型為健身中心，地舖面積逾萬呎，大概由兩星期前開始進行工程。有街坊向他投訴，發現涉事舖位上方的停車場地面疑似由下而上被鑿穿。陳昨日到場，只見涉事有約8幅牆被打穿，亦有風炮車，被破壞的牆壁露出鋼筋，連着石屎碎塊吊在半空；而樓宇後門亦有破損，他擔心牆壁被破壞後影響樓宇住宅單位結構。

議員張欣宇稱，昨已派人到現場視察，涉事店舖打穿牆的範圍非常大，但未知是否涉及樓宇主力牆。他擔心店舖上方的停車場裂痕是因店舖裝修所致，認為若屬裝修問題，其一是拆牆時震動致裂痕損壞，其二是因拆牆後引發結構危機而裂開，若屬後者，樓宇的結構或會有嚴重安全隱患。張又稱，不少街坊均對他表示非常擔心。

初步觀察不涉主力牆 測量師學會建築政策小組前主席何鉅業則稱，初步觀察牆壁似乎不涉及主力牆，料不影響樓宇整體結構安全。而店舖上方的停車場地板出現裂痕，他稱或因施工方法致震盪過激。涉事店舖間隔牆拆除後有出現鋼筋，是因為粉嶺中心已建逾20年，當年地舖樓底高會使用石屎作間隔牆，故拆牆後會有幼細鋼筋現形。粉嶺中心物業管理公司表示，屋宇署已派人到場調查，指工程不涉主力牆，無即時危險，但為安全起見，已停用風炮車拆牆；並按該署要求，加建臨時支撐。