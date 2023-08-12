醫健：醫健寶庫：「懸絲診脈」確有其事？

懸絲診脈是指把絲線的一頭搭在女病人的手腕上，另一頭由醫者掌握，醫者須憑藉着從懸絲傳來的手感猜測、感覺脈象，從而診斷疾病。

懸絲屬禮節 思索處方為實 古代禮教森嚴，講究男女授受不親。尤其是王室女眷，更是金枝玉葉，高高在上。但人食五穀雜糧，沒有不生病，嬪妃、公主生病時也需要醫官為其診治。古代御醫都以男性為主，於是就有了懸絲診脈的傳說。特別是在一些民間文學作品中，懸絲診脈更被吹捧為神乎其技。比如四大名著之一的《西遊記》，第六十八回（朱紫國唐僧論前世，孫行者施為三折肱），就有孫悟空為朱紫國國王懸絲診脈的故事。

那麼，懸絲診脈究竟確有其事，還是故弄玄虛呢？舊時北京四大名醫之一的施今墨，就這個問題作出明確的解答。原來古時后妃生病時，貼身太監會向太醫講解病況，太醫本身亦會詳細詢問病情。因此，太醫在正式「懸絲診脈」時，早已經摸透其病況。這時只需要「懸絲」，謹守王宮禮節，顯示臣子的恭敬，再沉着地屏氣凝神，認真思索接下來該開甚麼處方就可以了。

也就是說，懸絲診脈確實存在，民間傳說也並非空穴來風，只是在具體操作上，往往形式大於實際罷了。

香港大學李嘉誠醫學院中醫藥學院中醫師康宇辰醫師

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