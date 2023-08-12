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遭運輸帶夾手 貨倉女工送院
受傷女工送院治理。（朱偉坤攝）
【本報訊】昨日下午1時許，一名姓吳（41歲）女工，在青衣青衣路39號一間物流公司貨倉工作期間，懷疑意外被運輸帶夾傷手部，同事赫見發生事故，隨即報案求助。
救援人員接報趕至，發現事主左手受傷，替其敷治包紮後，再由救護車送院治理，至於意外原因有待相關部門跟進調查。
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