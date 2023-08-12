遭運輸帶夾手 貨倉女工送院

【本報訊】昨日下午1時許，一名姓吳（41歲）女工，在青衣青衣路39號一間物流公司貨倉工作期間，懷疑意外被運輸帶夾傷手部，同事赫見發生事故，隨即報案求助。

救援人員接報趕至，發現事主左手受傷，替其敷治包紮後，再由救護車送院治理，至於意外原因有待相關部門跟進調查。