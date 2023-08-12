中大醫研中心涉貪 段崇智妻為負責人

廉政公署正調查中文大學一間醫學研究中心，涉嫌有人貪污及挪用公款。據了解，該中心的負責人為香港中文大學校長段崇智妻子羅聞亞，她是中大內科及藥物治療學系和兒科學系的訪問教授。案件仍在調查中，暫未有人被捕。中大及中大醫學院就事件均無回應。

廉署發言人回應傳媒查詢，證實廉署正就中大轄下一所2018年成立的醫學中心進行調查，懷疑有人在處理該中心的撥款及運作過程中涉嫌貪污、公職人員行為失當及挪用公款。

廉署搜證 暫無人被捕 廉署人員昨到中大調查及搜證，包括會見相關人士及根據法庭批出的手令進行搜查，暫時未有人士被拘捕。由於調查仍在進行，廉署不會作進一步評論。

據悉，受查的是中大心血管基因組醫學中心，設於沙田威爾斯親王醫院臨床醫學大樓內。中心負責人羅聞亞為中大校長段崇智的妻子，亦是中大內科及藥物治療學系和兒科學系的訪問教授。根據中大官方網頁，心血管基因組醫學中心為中大呂志和創新醫學研究所旗下的一個研究所及研究中心。中大回應時表示，對事件無回應。中大醫學院則表示，由於廉署正在調查中，醫學院目前沒有回應及補充。

羅聞亞