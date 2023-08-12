冚百家樂賭檔 23人被捕4持雙程證

【本報訊】為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」以打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源，大埔區執法人員於昨日突擊搜查上水新成路一單位，搗破一個百家樂賭檔。人員在單位內拘捕一名31歲男子，涉嫌「經營賭博場所」。另外，9名男子及13名女子（28至79歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。被捕人士當中，有4名為持雙程證來港的內地人士。行動中，檢獲一張百家樂賭枱、144副啤牌、面值約12萬元籌碼，一批家具及約1.6萬元現金。被捕人士俱已被扣留調查。

粉嶺男包裹檢大麻花

另外，大埔區執法人員於本周四下午約6時，在上水區展開打擊毒品行動。行動中，人員在粉嶺和泰街發現一名男子形迹可疑，遂上前把他截停搜查，在其手持的包裹中檢獲約2.3公斤懷疑大麻花，同時於男子停泊在附近的一部車輛內發現其妻子。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」拘捕該名姓黃（29歲）男子及姓陳（25歲）女子，被捕人士已被扣留調查。檢獲的毒品總市值約52萬元。