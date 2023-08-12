上半年罪案升37% 詐騙激增逾半
【本報訊】本港整體罪案持續上升，執法部門昨日公布今年上半年的整體罪案數字，錄得42,923宗，較去年同期的31,434宗，增加11,489宗，升幅約37%；當中暴力罪案有4,759宗，增加675宗，升幅約16.5%。部門解釋，升幅主要是由兩個因素所致，包括詐騙案增加及疫後社會復常。
多項罪案均錄得升幅，包括詐騙、傷人及嚴重毆打、盜竊、行劫及爆竊、性罪行及青少年罪行等。當中詐騙案由12,326宗增加至18,743宗，大幅上升52.1%，約七成半為網上騙案。在傷人及嚴重毆打方面，錄得1,796宗，與去年同期比較增加163宗，上升10%，升幅來自與家暴有關的案件及與各類糾紛有關的案件，有鑑過去數個月，本港發生多宗街頭暴力罪行，受到社會關注，部門已增派人手進行高調巡邏及截停搜查等行動。
國安案拘260人 6成被檢控
至於《港區國安法》的執法情況，截至今年6月30日止，共拘捕260人，當中約六成已被檢控。
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