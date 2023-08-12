上半年罪案升37% 詐騙激增逾半

多項罪案均錄得升幅，包括詐騙、傷人及嚴重毆打、盜竊、行劫及爆竊、性罪行及青少年罪行等。當中詐騙案由12,326宗增加至18,743宗，大幅上升52.1%，約七成半為網上騙案。在傷人及嚴重毆打方面，錄得1,796宗，與去年同期比較增加163宗，上升10%，升幅來自與家暴有關的案件及與各類糾紛有關的案件，有鑑過去數個月，本港發生多宗街頭暴力罪行，受到社會關注，部門已增派人手進行高調巡邏及截停搜查等行動。