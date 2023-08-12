尖沙咀搗淫竇 兩名16歲女被帶走

執法部門早前根據線報，於本周四掩至尖沙咀一幢大廈，搗破一個賣淫場所，拘捕20歲女主持及帶走兩名16歲少女。初步調查顯示，該淫竇在網上社交平台張貼性感少女照片招客，同時招攬新血賣淫。該兩名16歲少女均來自問題家庭，其中一人更以淫竇為家。女主持除涉嫌管理淫竇，更懷疑參與賣淫賺取更多金錢。執法人員將就該兩名未成年少女向法庭申請保護令，以便作出監護。

西九龍總區執法人員，早前根據線報及經調查後，於本周四在尖沙咀區展開掃黃行動，期間突擊搜查金巴利道一幢大廈，搗破一個懷疑牽涉未成年少女的賣淫場所。

網上招客 另拘20歲女主持 行動中，人員以涉嫌「管理賣淫場所」，拘捕一名20歲女子，並檢獲一批避孕套、漱口水及潤滑油等證物。同時，人員在場所內發現兩名16歲少女，懷疑她們參與賣淫活動，遂把二人帶走調查。

初步調查顯示，該場所懷疑在網上社交平台，以16至27歲的少女作招徠，吸引客人到上址進行性交易，有人再從中抽取佣金作利潤，相信行動已瓦解一個牽涉未成年少女的有組織賣淫集團。被捕人士已被扣留調查，人員同時考慮就案中牽涉的未成年少女，向法庭申請保護兒童令以作監護。

消息指，該兩名16歲少女俱來自問題家庭，其中一人喪父，母親亦犯罪入獄，在無人照料下於淫竇留宿及接客；另一人亦因家庭問題而賣淫，據知其家人承諾會帶她回家照顧。至於被捕的20歲女子，懷疑既做管理場所及資金角色，同時亦涉嫌參與接客賣淫。據了解，該賣淫場所收取的肉金為每小時1,100至1,900元，同時在網上社交平台張貼不少性感女子的照片及揀女攻略。此外，有人更在網上招攬新血，「歡迎24歲以下女生加入，輕鬆工作環境，無是非，無勾心鬥角」等，更標榜尖沙咀只此一家。

多區掃黃 13內地女子就擒 另外，港島總區執法人員聯同入境處，同日在區內進行「雷霆2023」及「犁庭掃穴」打擊賣淫行動，突擊搜查港島多幢商住大廈及一間酒店，並以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕12名（27至48歲）內地女子。同時，沙田區執法人員展開打擊黑工及掃黃行動，在大圍積輝街一大廈單位內， 以涉嫌「違反逗留條件」及「外出時未有攜帶身份證明文件」，拘捕一名41歲內地女子，並檢獲一批按摩油及毛巾等證物。