卡努襲南韓 10港團行程受阻

【本報訊】風暴卡努席捲朝鮮半島，有本港旅行團由南韓回港時行程受阻。風暴卡努吹襲南韓後，昨凌晨進入北韓，南韓全國共361處地點受災，發生水浸、山泥傾瀉、崩堤、塌樹和塌橋等事故。本港旅遊業議會表示，約有10個香港旅行團在當地，暫時全部安全，但另有至少4團回程受阻。

濟州旅團滯留一晚 旅遊業議會表示，約有10個在南韓的香港旅行團行程略受影響，但暫時安全。東瀛遊執行董事禤國全說，旗下一個濟州旅行團因受風暴影響，航班取消，需要滯留一晚，現已安全回港，另有10個團、約250人仍在南韓，目前安全，行程未受影響。

南韓當局指出，卡努暫時在南韓未有造成傷亡，早前報稱死亡及失蹤的個案，經調查後證實與颱風無關。過去3日，南韓多個地區的降雨量累計超過260毫米，其中江原道高城郡錄得高達402.8毫米；釜山市、大邱市和慶尚南道等地超過4萬戶停電，約94%已恢復供電。

南韓全國17個市有近1.6萬人需緊急疏散，當中9,700多人已回家。當地24條客輪航線停航，所有航班就恢復運行，大部分鐵路恢復通車。南韓總統尹錫悅表示，當局需要向受風暴影響的國民，迅速提供充足援助，周密安排救災工作。