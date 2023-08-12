黃金時代展覽會 智齡科技健康產品雲集

【本報訊】本港正面對人口高齡化問題，不少商家推出以長者為消費客群的產品，以回應市場需求。其中，以人口老化為關注議題的黃金時代展覽會暨高峰會，昨起一連三日在灣仔會展舉行，現場更設有130個展位，以展示智齡科技、健康產品和退休生活計劃等。勞工及福利局局長孫玉菡出席活動時稱，期望本港能找到解決高齡化為社會帶來的問題，以讓其他地區模仿及取經。

仿真娃娃 穩定長者情緒

在展覽會中，有參展商設計娃娃機械人「金叵羅」，陪伴患有認知障礙的院舍長者，目標是藉此加強他們的社交能力和自我價值。參展商負責人表示，「金叵羅」外表與真實的嬰兒相似，會眨眼和模仿嬰兒哭聲，長者可與機械人對話、照顧和模仿餵食，從而穩定長者的情緒和提升他們的說話能力，至今亦已經有20位院舍長者試用，效果良好。負責人又稱，護士會親自評估長者的狀態和看到機械人的反應，若長者表現抗拒便不會使用，同時亦不建議市民自行購買市面上的仿嬰兒玩具，使用前應向專業人士查詢。