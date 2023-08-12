4宗波音787事故 涉駕駛儀軟件問題

【本報訊】民航意外調查機構就2019年7月至10月，4宗涉及波音787型客機在進近香港國際機場時偏離航道的事故，發表調查報告。4宗事件中，客機利用儀錶着陸系統進近和降落香港國際機場期間，偏離着陸航向信標台指示的航道，飛行員遂改以手動操控客機，並安全着陸。事件中無人受傷，客機亦無損毀。

駕駛艙錄音 現質量問題 調查報告認為，客機自動駕駛儀飛行指引系統的軟件問題導致事故發生。調查小組提出了一項安全建議，而飛機製造商已採取相應行動。調查小組在其中一宗事故中檢查駕駛艙錄音機的錄音時，亦發現音頻質量問題。調查小組提出了一項安全建議，而飛機製造商正作出跟進。

調查由專業的調查小組嚴格按照國際民用航空組織制訂的國際標準進行。民航意外調查機構發言人表示，調查目的是找出事故發生的情況和因由，以避免同類事件再次發生。調查期間，民航意外調查機構已就報告充分諮詢所有相關人士。

民航意外調查機構是一個獨立調查機構，負責根據《香港民航（意外調查）規例》（第448B章）及參考國際民用航空組織的標準，進行民航意外及嚴重事故的調查。