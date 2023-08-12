酒店生意有起色 人手荒成障礙

【本報訊】本港酒店業復甦情況較預期理想，早前五一長假訂房情況近爆滿，惟有業界指正面對人手短缺，旅客預訂速度過快的現況，以致業界復甦受到影響。酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指，暑期酒店入住率有改善，惟面對內地旅客的消費習慣改變，以至內地恢復日韓團體旅遊等情況，故認為要加強宣傳，才能確保復甦氣勢延至十一，甚至未來一年。

復甦勢頭有暗湧 徐英偉指，暑假期間本港酒店入住率有改善，特別是旺區酒店入住率符合預期。他又指，由於內地旅客最新的旅遊習慣，未必會太快預訂酒店，所以要到9月才可以較為掌握十一長假的酒店入住情況。不過，他提及，目前港匯偏強，除了影響旅客購買力，更吸引港人於周末到深圳消費，令消費力外流。

前天（10日），內地文化和旅遊部辦公廳公布第三批恢復出境團隊遊的國家和地區，恢復包括美國、英國、澳洲、德國等國家和地區的出境團隊旅遊。此次公布了78個目的地國家，加上此前的名單，目前內地試點出境團隊遊國家和地區名單已增至138國。對此，徐認為上述情況會對十一長假或未來一年的旅遊決定會有很大影響，認為香港必須加強宣傳，吸引過夜旅客在香港「玩多幾日」。

他又提到，今年本港復辦大型展覽，帶動商務客回流，如果要提升本港的競爭力，都要做更多展覽業的宣傳推廣。