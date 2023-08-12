深度多元 不跟旅團 旅業止血 變陣求存

東南亞 內地客 佔多 追求文化藝術綠色遊 本港旅遊業進一步復甦，香港旅遊發展局昨公布，7月初步訪港旅客數字為360萬人次，按月升幅達31%，日均旅客量增至約11.6萬人次。累積計算，今年首7個月錄得約1,650萬訪港旅客人次。惟旅發局指內地訪港旅客消費模式改變，業界亦須及早轉型，回應市場需求，發掘本港深度旅遊作招徠。

旅發局總幹事程鼎一指出，香港旅遊業正穩步地復甦，訪港旅客以東南亞市場恢復最快，例如上月來自菲律賓及泰國的旅客量，已各恢復至疫前同期超過九成；其次為內地市場，目前恢復疫前約七成水平，7月相關訪港旅客人數為297萬人次。整體來說，約半數為過夜旅客，稍高於疫情前情況。

程鼎一又稱，隨着疫後旅客出遊和消費模式改變，追求深度及多元化體驗。旅發局日前舉行業界簡報會，向超過700名來自本地旅行社、景點、酒店、航空、零售、餐飲、會展、郵輪等旅遊及相關業界的代表，分析香港旅遊業的最新情況與發展趨勢，以及介紹旅發局未來數月的重點工作。

旗艦盛事 跨年倒數 吸客 預料高鐵出行愈趨流行，而文化、藝術及綠色旅遊將會愈來愈受歡迎，尤其是年輕客群最為受落。然而，旅客消費習慣有所改變，主要因購物而來港的旅客比例減少；相反，更多訪港旅客追求購物以外的體驗。此外，本港會議、展覽及獎勵旅遊（會展旅遊）復甦強勁，讓業界參考，作出適應及革新。

旅發局未來數月會繼續邀請不同人士訪港，如海外傳媒、KOL等，親身體驗香港多姿多采的旅遊樂趣，製造更多口碑和評價，協助宣傳，並透過舉辦旗艦盛事，如「香港單車節」、「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」、「香港跨年倒數」等，務求吸引更多旅客來港。

陸路去深圳 港人佔七成 另一方面，不少市民都選擇暑假旺季外遊，入境處統計顯示，7月經機場出境的港人達96.6萬人次，日均超過3萬人飛出香港，外遊人潮亦料持續至8月。8月首周已錄得逾22萬港人經機場出境，即7月至今已超過120萬人次乘坐飛機出境。

港人亦熱愛北上飲食消費娛樂，根據深圳市口岸辦統計，自今年1月8日恢復通關以來，深圳陸路口岸出入境旅客共7,526萬人次，日均36萬人次，恢復至2019年的58%。港人旅客達5,257萬人次，佔總旅客七成。