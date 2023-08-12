出口大鑊旅業苦托 股樓險惡港人失樂

各行各業人手告急 焗調低經濟預測 政府昨日公布今年第二季本地生產總值修訂數字及最新預測。政府經濟顧問梁永勝表示實質本地生產總值按年增長1.5%，按季下跌1.3%，預測值則由3.5%至5.5%修訂至4.0%至5.0%。由於外部貨物需求疲弱，整體貨物出口在第二季按年急挫15.2%，輸往內地、美國和歐盟的出口急跌。而本地股票市場同樣受壓，第二季住宅樓價跌1%，市民置業負擔指數上升至75%。

通脹維持溫和 僅錄1.7% 梁永勝表示在訪港旅遊業和私人消費帶動下，本港經濟在今年第二季繼續復甦，實質本地生產總值按年增長1.5%，與預先估計相同，上一季升幅為2.9%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌1.3%，上一季則上升5.4%。2023全年實質本地生產總值由5月時覆檢的3.5%至5.5%修訂至4.0%至5.0%。

通脹方面，在第二季整體上維持溫和，基本綜合消費物價指數通脹較上一季的1.9%下跌至1.7%。基本和整體消費物價通脹率預測分別由5月時覆檢的2.5%及 2.9%向下修訂至2.0%及2.4%。

旅遊服務輸出升逾8倍 整體貨物出口繼上一季按年實質下跌18.9%後，今年第二季下挫15.2%，根據對外商品貿易統計數字按主要市場分析，輸往內地的出口在第二季急跌，而輸往美國和歐盟的出口亦進一步下挫，輸往其他亞洲主要市場的出口繼續錄得顯著跌幅。經季節性調整後按季比較，整體貨物出口在上一季上升0.7%後，在第二季下跌0.6%，梁表示由於環球經濟環境困難，香港貨物出口將繼續受壓。

雖然出口急速下挫，但服務輸出繼續顯著增長22.9%，由於訪港旅客人次增加，旅遊服務輸出躍升至超過8倍，運輸服務輸出亦隨之增長。梁永勝肯定旅遊是經濟增長的重要因素，相信旅客人數應會隨着接待能力恢復而進一步增加，他強調需要思考怎樣提供更好的服務、產品和性價比。

至於疫後港人北上消費，恐削弱本地消費增長，梁指出外地旅客來港消費其實高於港人到外地消費，過夜旅客人均消費並不比疫前低。本地消費亦按年增長，私人消費開支繼上一季按年實質大升13.0%後，在第二季增加8.2%。經季節性調整後按季比較，私人消費開支在上一季上升1.4%後，在第二季增加3.9%。梁指出加之勞工市場情況改善，以及政府推出消費券等多項鞏固措施，他表示對本地消費有信心。