議論縱橫：如何吸引資金重臨香江

最新資料顯示，本港股票市場的集資額，最近幾年持續下跌，這與之前常位居全球三甲之列，大異其趣。香港作為中國的一個金融中心，引進外資以及幫助人民幣國際化是重要功能。

由於以美國為首的西方集團，不斷加大對中國某些行業的打壓（晶片是人所共知的例子），包括不准美國公司投資於此類行業，截斷中國透過中外合作學習及發展頂尖科技的機會。

此外，美國拜登政府已經聲言，將會擴大制裁的清單，受到影響的行業及公司將會增加。另外，之前以超低價買入中國科技股，例如騰訊、阿里巴巴，以及電動車股比亞迪等的外國公司，最近幾年不斷減持股份，令股價疲不能興。

美國一方面說不是要與中國脫鈎，但是上述的行動卻加深脫鈎。香港實行「一國兩制」，有多種方法可以吸入外資，兼幫助人民幣走出去。那些加入「一帶一路」計劃及政治上較中立的國家，會有興趣擴大與香港的商貿聯繫。

它們歡迎港商投資，因為不少是發展中國家，其上市公司亦可能有興趣來港掛牌，例如沙特阿拉伯的國營公司沙特阿美，為世上最大的油公司之一，無論產量及資產皆如是，早幾年曾與港交所協商來港掛牌，可惜未能成事。

中港兩地都上市的大陸股份，由於可以用港元或人民幣計價，如果南水及北水完全暢通，將大大有利於人民幣走出去。

由於香港市場向全球開放，資金出入自由，不會有外匯管制，香港人應該盡量發揮此制度的優勢，令資金重回香港，則人人皆會受惠。