橫眉冷看：失卻了獅子山精神

近年香港人愈來愈缺乏自信，老是覺得事事不如新加坡。可是，上世紀的星港之爭，香港大部分時間都領在前頭，1992年新加坡已故總理李光耀訪問香港，時任香港總督彭定康接待他。兩人甫一見面，李光耀便道賀說，此前10年，香港的經濟增長率明顯超越獅城。由此可見，回歸前的香港確是個長期贏家，後來被對手趕上，那是1997年之後的事。

說到這裏，不少反共者自然會大做文章，說京港政府如何不濟，回歸後把香港的大好勢頭斷送了。然而，筆者卻不作如是觀，在中央管治下的上海、深圳，過去20年的經濟急速騰飛，增長率之高，就連新加坡也瞠乎其後。若說中央參與了香港的部分事務，就把此地的競爭力削弱了，在邏輯上明顯講不通。

筆者在香港生活數十年，對維港兩岸的變化躬受親嘗，此地由盛轉衰，我同意確實是由回歸後開始的，但盛衰的關鍵不在於政局變化，而是港人的思想轉變了。有了中國內地作為大靠山，不少人便萌生出依賴的心態，甚至變成了慣壞的孩子。

新加坡人向來視自己為孤獨的奮戰者，他們沒有靠山，一切的政經決策都要小心翼翼，因為一旦出錯，便會滿盤皆落索，更不能期望任何鄰邦可以扶你一把。因此，獅城的當政者都被訓練成英明睿智，在紛紜的世局中，往往能洞燭先機。

殖民地時期的香港也沒有靠山，英國不可能為你供水、供食物，更不會為你提供「個人遊」一類的優惠政策。香港人「同處海角天邊」，只能「攜手踏平崎嶇」，那時候獅子山下的民眾，最懂得自求多福。今日的香港卻慣於依賴阿爺照料，反倒失去了昔日的奮鬥精神。