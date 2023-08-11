龍吟虎嘯：南海火藥桶迅速升溫

中國與美國如果發生軍事衝突，眼下就有兩個火藥桶——台海和南海。這是因為台海的台灣、南海的菲律賓，都是美國對付中國的棋子，是美國封鎖中國「第一島鏈」的兩大支柱。它們挨得很近，若大陸武統台灣，美國要對台進行軍援甚至出兵參戰，都要靠菲律賓的多個軍事基地。因此，台海戰火一定會燒到菲律賓，故美菲簽訂了共同防禦條約，一起參加「台海之戰」。

另外，中菲在南海仁愛礁問題上有長時間的主權爭議。現實情況是，早年菲律賓乘一場風災把一艘艦艇擱淺在仁愛礁「霸位」，侵犯中國主權和領土領海舉凡24年。艦船上還有菲律賓軍人「駐紮長期生活」，菲當局要送補給和武裝。對這隻「耍賴」坐灘的軍艦，中方多次交涉，菲律賓曾表示會拖走，但是從不行動。最近，菲當局又去「送軍糧」。中國海警船依法捍衞主權，用水炮阻止其行為，引來菲方的「強烈抗議」。美國國防部長奧斯汀和菲律賓防長通電話，指摘中國破壞現狀，直接威脅地區和平穩定，聲稱《美菲共同防禦條約》適用於本次事件，適用於中國海警船對抗菲律賓的海岸警衞隊。

奧斯汀對中國的威脅可謂赤裸裸，是在表明若再發生類似事件，美國可根據《美菲共同防禦條約》對華採取軍事動作；奧斯汀還聲稱，「要加強美菲軍事雙邊訓練、相互操作及支持菲律賓軍隊現代化」。

與此同時，美國第七艦隊司令訪問了菲律賓西部司令部，美艦隊司令重申美國對菲武裝部隊的堅定支持。

目前情況可以看出，美國對此次事件的反應「力度不小」，一登場就搬出了《美菲共同防禦條約》這一軍事條約，擺出了不惜和中國來一場軍事衝突的架勢。這一陣子，大陸對台灣的「合圍」軍演，山姆大叔尚未發出這樣的叫囂，對中國海警船「打水炮」卻如此殺氣騰騰，這說明了甚麼？南海火藥桶會迅速升溫嗎？