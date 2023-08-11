政情：汀深關愛隊跑夠數 冀撥款加大力度

為咗支援地區工作，政府喺舊年施政報告中提出喺18區設立「地區服務及關愛隊伍」，推展關愛活動，並以南區同荃灣為試點率先實行。荃灣區汀深關愛隊嘅辦事處尋日開幕，係荃灣區咁多隊關愛隊嘅首個辦事處。汀深關愛隊透露，成立咗大約3個月已完成部分績效指標（KPI），仲服務約千人次喎。

每兩年先得最多120萬資助 政府喺進行關愛隊招標時，有為各團體訂立KPI。而汀深關愛隊嘅KPI列明，生效協議3個月內，要服務唔少於約90%嘅小區居民。汀深關愛隊隊長何毅強表示，佢哋已經完成要求，並有額外進行其他服務，但坦言政府目前資助遠遠不夠，希望「可以有機會就撥多啲資源」。佢又透露自己籌集嘅資金都算理想。

事實上，唔少地區團體均批評關愛隊資源太少，依家政府每兩年只會資助小隊80萬到120萬元，剩番嘅就要考驗關愛隊嘅籌款能力。雖然面對資源不足，但該關愛隊副隊長鄭捷彬話，汀深關愛隊5月份至今服務人次已達約1,000人，未來亦有新嘅服務，好似下月15日帶居民參觀立法會咁喎。