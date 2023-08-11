政情：考察農業科研 謝偉銓：推動本地發展

趁住立法會暑假休會，好多議員都四出外訪，大多係考察新科技，但去睇農業發展，又真係幾冷門喎。

話時話，舊年嘅施政報告話當局會同漁農界一齊制訂「漁農業可持續發展藍圖」，目的係推動業界升級轉型，但距今近一年仍未成事，只知道當局有搞過諮詢大會。雖然唔知呢份藍圖幾時先做好，但係事前睇過相關發展、打定底肯定好啲嘅。

講緊嘅係建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓（Tony）上星期去咗廣州增城，考察現代化農業發展，期間參觀咗個食用菌種植供港基地，嗰度集結咗科研同學術團隊，採用現代生態循環農業嘅模式，實現高效、節能同環保嘅菌類種植。另外，佢亦去咗近二萬畝地嘅萬果小鎮，呢度係通過運用現代技術同管理手段，提高蔬果花嘅產量同品質，同時注重環境保護，實現可持續發展。

去增城食咗好多種荔枝 去到增城又點少得荔枝呢？Tony都話食咗好多種唔同嘅荔枝，又話增城荔枝種植面積達19.7萬畝，而企業透過品種培優、品質提升同打造、壯大產業發展，帶動增城農民增收致富。

Tony話呢次考察嘅經驗同見聞，有助日後喺立法會積極推動相關政策，促進本地農業嘅發展，又話透過跨界別合作同技術創新，將可以實現可持續、現代化嘅農業發展。