政情：研究復研究 港焚化爐遲遲未有 耗光陰一味追落後

源頭減廢做唔好，堆填區又就嚟爆滿，垃圾圍城唔知點算！香港喺多年前已討論興建垃圾焚化爐，但蹉跎歲月，卒之要到2025年先有首座垃圾焚化爐。有議員批評當局喺處理焚化爐嘅問題上「真係好慢」，直指要「追落後」，要求港府加快興建第二個焚化爐。

爭拗多年，政府喺2013年決定喺石鼓洲建造焚化爐，工程預計到2025年先完成。實際上，政府亦有研究喺屯門曾咀興建第二座焚化爐，估計喺2024年先做好環評研究，2025年先可以招標，到2026年開始起，喺2030年中期先用得。

深圳一區一爐 變打卡熱點 立法會環境事務委員會日前組團到內地考察，仲參觀咗深圳嘅垃圾焚化設施。團員之一嘅議員林筱魯返港後，尋日喺社交平台貼文，感嘆時光飛逝，話喺點樣處理垃圾嘅問題上，香港花咗好多時間研究、討論同爭拗，反觀深圳已全面投入興建現代焚化爐。佢話「當我們的心思放在擔憂二噁英排放，別人則將心力放在優化排放工藝流程，讓標準超越歐盟。當深圳已走進零填埋時代，我們還糾纏於堆填區滿溢的問題。」

林筱魯話內地嘅焚化設施仲包括游泳池，亦有其他嘢吸引人去打卡，深圳更加係發展到「一區一爐」。佢認為依家香港同深圳嘅發展真係差得遠，要求港府「要追落後」。被問及使唔使效法深圳咁「一區一爐」，佢覺得未必需要咁多，石鼓洲加埋曾咀都應該夠應付香港每日嘅垃圾量，但佢覺得可以起多一個，用嚟焚化番之前堆填區嘅垃圾，騰出啲地方喎。

作為團長嘅委員會主席葛珮帆（EQ）都有類似嘅睇法，話香港搞焚化爐真係好慢，搞咁耐都係只得一個石鼓洲推展緊。佢話一直叫政府做第二個垃圾焚化爐，甚至第3個，但因為政治環境搞唔到，同埋啲人個個都話唔可以起喺自己嗰區，所以搞咗好耐。

EQ認為現屆政府可以喺發展焚化爐問題上做得更快，之但係石鼓洲嗰個就真係要等一等，無得加快，因為已經判咗出去，佢期望政府可以盡快推展曾咀嘅項目，好似加快招標程序咁。

林筱魯 議員日前參觀深圳嘅焚化設施。