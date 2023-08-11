認巴士內自瀆爆車窗逃 23歲無業男 8‧24判刑

【本報訊】無業男子在雙層九巴的下層向身旁女乘客露械自瀆，之後跑往巴士上層，以玻璃手錘打爛車窗，並從破洞跳出車外逃去。他之後被捕，被落案起訴刑事損壞及作出有違公德行為罪，案件昨在九龍城裁判法院再訊。被告承認兩罪，裁判官將他收押至8月24日判刑，期間為他索取心理醫生及感化報告。

涉案23歲被告陳子傑，報稱無業。他被控於2023年5月17日，在油麻地彌敦道與登打士街交界九巴63X線（屯門往佐敦方向）巴士上，無合法辯解而損壞該九巴上的車廂兩塊玻璃。他另被控在同日同地，作出性質猥褻，淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即在女子Ｘ面前展示其生殖器部位進行手淫。

向身旁女乘客露械 案情指，事發傍晚6時許，被告和女事主Ｘ並排坐在涉案巴士下層座位，駛至案發地點對開時，被告突然掏出陽具，在Ｘ面前自慰約3秒。Ｘ感到驚慌，高聲呼救，同時被告衝向上層，用手錘打爆玻璃窗，跳車逃去。執法部門展開調查，終拘捕被告。警誡下，被告說「我係一時性衝動，先會攞下體出嚟打飛機，而且當時我因為驚畀人拉，先會打爆巴士嘅玻璃」。案件編號：KCCC 1503/2023