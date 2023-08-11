黑幫積怨懷恨 閘車亂刀斬人

不足一個月第二宗 上水尋仇血案接踵 黑幫尋仇無日無之，上水上演黑夜飛車斬人血案！一名疑有黑幫背景的80後男子，在昨日凌晨與多名友人駕乘七人車，途經雞嶺迴旋處附近期間，突遭兩輛疾馳而至的私家車前後閘停，兩車跳下5名黑衣刀手，拉開車門狂斬事主，他猝不及防身中多刀浴血，刀手逞兇後跳乘原車逃遁。事主負傷與友人自行駕車到醫院求醫並報案求助。執法人員趕至現場兜截，其後尋獲一輛被撕掉行車證、並被拆去車牌的懷疑涉案私家車。人員正追緝歹徒及另一輛涉案車輛，初步不排除事件涉及黑幫尋仇。

兩車前後夾擊 5刀煞施襲 昨日凌晨1時許，一名姓溫（35歲）男子駕駛七人車，接載4名友人途經雞嶺迴旋處附近，此時有兩輛私家車高速駛至，並以前後方式閘停七人車，兩車跳下5名持刀惡煞，他們拉開車門，不由分說向溫男施襲。溫男不及閃避，分別左腰、右臂及背部被斬傷，群煞得逞後，旋即跳乘私家車逃去無蹤。

浴血黑漢自行到院求醫 溫男血流如注，友人隨即陪同他急赴大埔那打素醫院求醫，並向駐院執法人員報案求助。人員接報後趕至案發現場，並在附近一帶展開兜截，其後於百和路與掃管埔路交界，發現一輛被人撕走行車證、並且被拆去前後車牌的黑色私家車，同時在該車後座乘客位發現一柄鐵錘，懷疑該車輛與案件有關。人員經初步調查後，把案件列作「傷人」，正追緝5名案發時均穿黑色上衣及短褲、並戴黑色帽的歹徒，以及另一輛涉案私家車。消息稱，遇襲男子疑有黑幫背景，不排除被另一黑幫驅車尋仇。

今年7月19日，上水亦發生尋仇斬人案。當日傍晚約6時，一名31歲男子在新祥街22號一間遊戲機中心消遣期間，懷疑因故與兩名男子爭執。其後陳男離去時，遭該兩名「仇家」持牛肉刀斬傷。據了解，陳男有黑幫背景，過往涉及不少江湖恩怨。去年9月3日清晨，他在北角北角城中心一間水療中心消遣後離開，在商場地下出口遭4名刀手伏擊，他閃避不及雙腳中刀浴血街頭。