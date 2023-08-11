翹英何文田分校 領展追租索償

【本報訊】全港有5間教育中心的翹英教育於上月底突然在補習中心貼出告示，稱全線結業。多名家長早前為子女已繳付上萬元學費但無法上堂，亦有教職員疑被拖欠強積金供款。翹英位於何文田廣場的救育中心，前日亦被領展入稟高院，指該校自今年2月起欠租，要求對方交吉舖位，並追討欠租及差餉等雜費逾188.4萬元，並要求翹英作出賠償。司法機構暫未排期處理。

原告領展物業有限公司，被告是樂之優兒（何文田）有限公司及其董事彭芷彤。入稟狀指樂之優兒以「翹英教育」之名在涉事的何文田廣場地下11號舖經營教育中心。原告指與樂之優兒在19年5月簽訂5年租約，首3年的月租為21萬元，其後兩年的月租則為24萬元，對方亦須支付差餉及服務費等雜費，彭則作為租約的擔保人，並要確保準時交租。

涉款逾188萬 要求交吉 原告指自今年2月起被告便一直欠租，截至上月底共欠租6個月，且欠交差餉等雜費。原告於今年7月28日向被告發信要求對方還款並要於3日內將舖位交吉但不果。原告遂入稟法院，要求法庭頒令對方支付截至上月底的欠租及雜費共188.4萬元及將舖位交吉等。

教育局早前表示，無收到有關學校結束營辦或重開通知，局方正就翹英教育涉違《教育條例》一事跟進，亦會與執法機構緊密聯絡。案件編號：HCA 1265/2023