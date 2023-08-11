外傭匯款失4萬 店主母女被捕

【本報訊】今年七月中旬，海關在網上社交平台留意到一篇由外傭僱主發出的貼文，指其外傭在大埔鄉事會坊一間東南亞雜貨店匯出4萬元後，款項並無匯入指定戶口，店方亦無退回款項，因此懷疑受騙。海關隨即跟進，並且主動聯絡受害者了解詳情，其後得悉涉事店舖在處理匯款當日，並未持有有效的金錢服務經營者牌照。

涉無牌經營金錢服務 海關於7月21日採取行動，以涉嫌「無牌經營金錢服務」，拘捕涉事雜貨店一名44歲女東主，她亦是當日接收事主款項的負責人。在後續跟進調查中，關員再發現該店以合夥人形式經營，至昨日再拘捕另一名19歲女東主。兩名被捕人士屬母女關係，她們俱獲准保釋候查。

調查人員表示，外傭經常有需要匯款至家鄉，她們多數趁假期或平日空檔，前往就近的東南亞雜貨店使用現金匯款。該些雜貨店雖然無相關牌照，但仍會收取外傭的現金及手續費，然後用電子方式操作外地的銀行戶口，或以人手把款項帶至外地，到埗後始存入帳戶。

據了解，受害者是在5月23日委託該店進行匯款，惟店方直至該月30日始獲得經營服務牌照，而且在領牌前後均沒有處理匯款事宜，直至事件經貼文曝光之後，有人已於7月13日主動取消牌照。

根據紀錄，2023年截至今日，海關共錄得19宗無牌經營金錢服務案件，當中3宗涉及東南亞雜貨店。海關提醒本港外傭，切勿光顧無牌金錢服務經營者，如有懷疑，可到海關網站查詢服務提供者的牌照狀況；而外傭匯款時，應該避免選擇「先付款，後匯款」的方案，建議即場、即時核實匯款到帳情況。