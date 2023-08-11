愉園涉欠薪500萬 9‧21再訊

【本報訊】本地港超聯足球隊愉園有職業球員疑被拖欠薪金，涉款約500萬元。愉園前班主陳志實和其出任董事的愉園足球俱樂部有限公司被控共48項傳票罪，案件昨日於觀塘裁判法院提訊。暫委裁判官郭康麟應被告方提出要求，將案件押後至9月21日再訊。

被告陳志實，被控24項傳票罪，包括6項「沒有在到期日內支付工資」、6項「沒有在僱傭合約完成時支付工資及其他須付款項」、3項「沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資」及9項「在董事的同意或縱容下，或可歸因於該人士本身的疏忽，沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項」。

愉園足球俱樂部有限公司亦被控24項傳票罪，包括6項「沒有在到期日內付給工資」、6項「沒有在僱傭合約完成時支付工資」、3項「沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資」及9項「沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項」。

被告方昨指，由於傳票數量多，故被告需時準備相關文件，故申請把全數控罪押後處理，獲裁判官批准。案件編號：KTS 24438/2022