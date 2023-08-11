兩警涉冒國安 5度提訊再押後

【本報訊】兩名警務人員及一名退休人士涉嫌串謀詐騙，訛稱是香港警務處國家安全處人員，指收到內地部門消息向一名男子指稱對方涉嫌詐騙及將被調查。事後3人分別被控串謀欺詐及假冒公職人員罪，案件昨在區院再提訊。首兩名被告表示剛商議好聯合答辯協議，需時與控方商討控罪處理方式，餘下被告則稱要再諮詢法律意見。法官把案押後至10月3日再訊，各被告續准保釋外出。法官指是次已是第5次提訊，希望下次提訊時案件會有進展。

同案共3被告 控串謀詐騙 3名男被告分別是李雪輝（58歲、退休人士），及均報稱為公務員的鄧栩洋（30歲）和莊港偉（46歲）。3人被控於2022年3月27日至2022年4月1日期間，在香港一同串謀詐騙張田同交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司與中科創新產業投資有限公司之間的交易，即3名被告向該張田同虛假地表示，他們是國安處人員、國安處收到廣東省國安處的消息，關於針對該張田同的詐騙指稱，以及國安處所收到的消息如經發現屬實，會對該張田同展開調查。

李雪輝另外獨自被控一項假冒公職人員罪。他被控於2022年4月1日，在中環麥當勞道7號至9號豪華閣某室假冒公職人員，即國安處人員。案件編號：DCCC 1018/2022