休班警認醉駕Tesla傷人

涉誘苦主勿報案 拒認意圖妨礙司法 男警於去年5月休班期間在長沙灣駕駛Tesla電動車時涉嫌撞傷途人，再猛撼麵包店鐵閘。他事後未能通過酒精呼氣測試，以酒後駕駛罪被捕，遭落案起訴危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害等3罪，及後他被加控意圖妨礙司法公正罪，指他涉嫌誘使被撞人士不要報案等。案件昨於區院提訊，辯方表明被告否認意圖妨礙司法公正罪，但會承認涉及駕駛的其餘3罪。法官將案押後至明年4月16日開審，預計審訊兩天。被告續准以5,000元現金保釋。

涉案27歲被告何家榮，報稱警員。他被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、在血液中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車，及使用殘缺車輛3罪。首項控罪指他於2022年5月28日在元州街與昌華街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳啟發身體受嚴重傷害。

控罪包括使用殘缺車輛 餘下兩罪指被告於同日同地駕駛同一車輛，而在其血液中的酒精比例是100毫升血液中有不少於182毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度；及該私家車的玻璃及透明物料不符合規定，即該車擋風玻璃及兩側車窗玻璃，貼上有色薄膜以減低玻璃的透光度。辯方表明被告會承認上述該3罪。

被告早前另被加控一項作出多於一項傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。控罪指他於上述的同日同地，意圖妨礙司法公正而作出多於一項有妨礙司法公正傾向的行為，即慫恿和誘使男子陳啟發不向警方報告一宗交通意外、被告為該交通意外的司機及陳在該意外中受傷。辯方表明被告否認此罪，控方指會傳召3名證人，包括兩名執法人員。案件編號：DCCC 298/2023